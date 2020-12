Τέλος εποχής για τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη – Αποσύρθηκε ο «Big Sofo»

Ένα από τα μεγαλύτερα “κεφάλαια” του ελληνικού μπάσκετ, που όμως δεν πραγματοποίησε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει, ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ο… τρομερός, Σοφοκλής Σχορτσανίτης, κρεμάει τη φανέλα του.

Έβαλε τον επίλογο σε μια σπουδαία καριέρα. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Sport 5 του Ισραήλ, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης ανακοίνωσε την απόφαση του να… κρεμάει τη φανέλα του.

“Με την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο με τον κορονοϊό και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο πρωτάθλημα, αποφάσισα να σταματήσω, αποφάσισα να αποσυρθώ” ανέφερε χαρακτηριστικά ο 35χρονος σέντερ, στο σημαντικότερο κομμάτι όσων δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση.

Ο Σχορτσανίτης αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Ιωνικό. Στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Ηρακλή, Καντού, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Ερυθρού Αστέρα, Μακάμπι Τελ Αβίβ και των Τρικάλων.

Με την ομάδα του Ισραήλ κατέκτησε μάλιστα και την Euroleague (2014). Πάντως, η πιο… λαμπερή στιγμή της καριέρας του έγινε το 2006, με την παρουσία του στη δευτεραθλήτρια κόσμου, εθνική Ελλάδας και την απίστευτη του εμφάνιση κόντρα στις ΗΠΑ. Ακόμα, κατέκτησες το χάλκινο στο Eurobasket του 2009 με τη Γαλανόλευκη.

Official: Sofoklis Schortsanitis announced his retirement in an interview to Sport5 pic.twitter.com/CeJ8PWGIV3