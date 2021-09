Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί κι επίσημα ο Μάικ Τζέιμς. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν για το… διαζύγιο τους, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ.

Ύστερα από πολλά… επεισόδια, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Μάικ Τζέιμς. Οι δύο πλευρές τα είχαν “σπάσει” από την περασμένη σεζόν, όταν ο Δημήτρης Ιτούδης είχε αφήσει τον Αμερικανό εκτός ομάδας.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήγε για λίγους μήνες στο NBA και τους Νετς και στη συνέχεια επέστρεψε στη Μόσχα, όπου έκανε προπόνηση με τη δεύτερη ομάδα της ΤΣΣΚΑ, μιας και δεν υπολογιζόταν από τον Έλληνα προπονητή.

Ο Μάικ Τζέιμς και η διοίκηση της ρωσικής ομάδας κάθισαν στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες και κατάφεραν να βρουν τη φόρμουλα, ώστε οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Πλέον ο Αμερικανός γκαρντ είναι ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Με τις εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν δυσκολευτεί καθόλου να βρει νέα ομάδα.

CSKA parts ways with James



Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m