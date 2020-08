Ο Μαουρίτσιο Σάρι αποτελεί παρελθόν από τη Γιουβέντους, αφού η διοίκηση της “γηραιάς κυρίας” αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας τους, μετά και τον αποκλεισμό από τη Λιόν στο Champions League.

Ο Σάρι κατέκτησε με τη Γιουβέντους το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του ως προπονητής, αλλά η αποτυχία στο Κύπελλο Ιταλίας, ο αποκλεισμός από τη Λιόν, αλλά και κυρίως οι κακές σχέσεις του με παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οδήγησαν τελικά στην απόλυσή του.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν κατάφερε ποτέ να “κολλήσει” με τη Γιουβέντους κι έτσι θα αποχωρήσει μόλις ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, να θεωρείται μεταξύ των υποψήφιων αντικαταστατών του.

BREAKING: Juventus have sacked head coach Maurizio Sarri a day after being knocked out of the Champions League in the last-16 stage to Lyon, according to Sky in Italy.