Τέλος ο Στέφανο Πιόλι από τον πάγκο της Μίλαν

Μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας, ο Ιταλός προπονητής, Στέφανο Πιόλι αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μίλαν.

Είναι πλέον επίσημο. Η Μίλαν βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή, ανακοινώνοντας το τέλος της συνεργασίας της με τον Στέφανο Πιόλι.

Με ανάρτησή τους στα social media, οι “ροσονέρι” αποχαιρέτησαν τον 58χρονο Ιταλό τεχνικό, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι ο Πιόλι θα… κουνήσει μαντίλι στο τέλος της σεζόν.

Η αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση της Μίλαν με την Σαλερνιτάνα (25.05, 21:45) στην αυλαία της φετινής Serie A, θα… γράψει τον επίλογο στην πορεία του Στέφανο Πιόλι στην Μίλαν.

We just want to say Grazie, Stefanopic.twitter.com/4H3Qn6aHq9