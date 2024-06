Τέλος ο Τέρζιτς από τον πάγκο της Ντόρτμουντ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ντόρτμουντ αποτελεί κι επίσημα ο Έντιν Τέρζιτς.

Ο Έντιν Τέρζιτς, φιναλίστ του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του ως προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13/6) ο σύλλογος του Ρουρ.

«Αγαπητοί οπαδοί της Μπορούσια, παρόλο που με πληγώνει πάρα πολύ, θα ήθελα να σας πω σήμερα ότι αποφάσισα να φύγω από την Ντόρτμουντ.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM