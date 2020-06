Πρόωρο “τέλος” για το ιστορικό στάδιο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ο πρόεδρος των “μερένγκες”, Φλορεντίνο Πέρεθ, επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν εκεί οι υπόλοιποι αγώνες της φετινής La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεκινήσει να κατασκευάζει το νέο της υπερσύγχρονο γήπεδο και ήδη μπήκαν μπουλντόζες για τα έργα σε αυτό, καθώς οι εξελίξεις με τον κορονοϊό, έδωσαν αυτό το δικαίωμα στη διοίκηση της “Βασίλισσας”.

Με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα Ισπανίας θα ολοκληρωθεί χωρίς οπαδούς, αποφασίστηκε να “τρέξει” πιο γρήγορα το γήπεδο και τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν θα πραγματοποιηθούν στο “βοηθητικό” στάδιο της Μαδρίτης, “Αλφρέντο Ντι Στέφανο”.

