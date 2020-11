“Τεράστιος” Τιμ! “Καθάρισε” και Ναδάλ μετά τον Τσιτσιπά! (videos)

Ντομινίκ Τιμ και Ράφα Ναδάλ έδωσαν μια εκπληκτική «μάχη», με τον Αυστριακό όμως να επικρατεί και να «αγκαλιάζει» την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals.

Ματσάρα στην O2 Arena. Ο Ντομινίκ Τιμ κέρδισε τον Ράφα Ναδάλ με 7-6 (7), 7-6 (4) και έκανε το 2×2 στο Λονδίνο, “αγκαλιάζοντας” την πρόκριση για την ημιτελική φάση του ATP Finals.

Ο 27χρονος Αυστριακός, Νο.3 στον κόσμο είχε κερδίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα και εξασφαλίζει την είσοδο στην τετράδα του ATP Finals,σε περίπτωση που ο Έλληνας πρωταθλητής νικήσει απόψε (22.00, Newsit.gr) τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Επίσης,, σε περίπτωση νίκης του Τσιτσιπά επί του Ρούμπλεφ, ο Έλληνας τενίστας θα δώσει “τελικό” πρόκρισης με τον Ράφα Ναδάλ την Πέμπτη.

Brilliant set. Stunning set point 💥 @ThiemDomi closes out in style vs Nadal #NittoATPFinals pic.twitter.com/tdvNjFDGVZ

Ridiculous on the run 🤯 @RafaelNadal #NittoATPFinals pic.twitter.com/eBxeFQUYKk

Thiem work makes the dream work 🤩@ThiemDomi wins a #NittoATPFinals blockbuster 7-6 7-6 vs Nadal to move to the top of Group London 2020! pic.twitter.com/PN2HPy0JnL