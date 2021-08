Ο τερματοφύλακας Μπόγκνταν Κάουκα έκρινε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Μουνισιπάλ Μπρασόφ και Μπρασόφ Σεαγκούλ Ρενάστε, για το Κύπελλο Ρουμανίας.

Από τις σπάνιες φορές που ένας τερματοφύλακας κρίνει μια αναμέτρηση με ένα του γκολ. Ο Μπόγκνταν Κάουκα πήρε την ευθύνη, ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Μπρασόφ Σεαγκούλ Ρενάστε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το τέρμα σημειώθηκε στο 86′ κι έδωσε στην γηπεδούχο Μουνισιπάλ τη νίκη, στο τοπικό ντέρμπι για το Κύπελλο Ρουμανίας.

BREAKING | The goal of the year was just scored in the Romanian cup!

Brasov derby in the cup. SR Brasov (3rd tier) keeper Bogdan Căucă comes up in the 86th minute to take a free-kick and SCORES a beauty to put his team past Steagul Renaște Brașov (2nd tier).

Fairytale football. pic.twitter.com/A6bM4GpNq0