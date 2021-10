Ο τερματοφύλακας της Γκλέντοραν, Άαρον ΜακΚάρενι, έγινε το πρόσωπο της αγωνιστικής στη Βόρεια Ιρλανδία, για το λάθος λόγο, αφού χτύπησε συμπαίκτη του μετά από γκολ που δέχθηκε.

Ο Μπόμπι Μπερνς ήταν ο άτυχος ποδοσφαιριστής, που μετά από ένα λάθος στο χώρο του κέντρου, θεωρήθηκε υπεύθυνος από τον γκολκίπερ της ομάδας του και δέχθηκε την επίθεσή του.

Από το σφοδρό χτύπημα μάλιστα βρέθηκε αμέσως στο έδαφος και ο διαιτητής δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποβάλει τον ΜακΚάρενι, με απευθείας κόκκινη κάρτα.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side’s 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



