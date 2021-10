Σοκάρει η είδηση από την Αγγλία, ότι ο 20χρονος τερματοφύλακας της Νόριτς, Νταν Μπάρντεν, διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχων.

Ο Ουαλός της ομάδας του Χρήστου Τζόλη και του Δημήτρη Γιαννούλη, παραχωρήθηκε φέτος δανεικός στη Λίβινγκστον στη Σκωτία, αλλά πλέον θα δώσει “αγώνα” εκτός γηπέδου, όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα τα “καναρίνια”.

Πιο συγκεκριμένα, η Νόριτς έγραψε στα social media τα εξής: «Ο σύλλογος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο τερματοφύλακας Νταν Μπάρντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων. Μετά την αρχική διάγνωση, ο Μπάρντεν έχει υποβληθεί σε εξετάσεις παρακολούθησης και θα συνεχίσει με προσεκτικό πρόγραμμα θεραπείας το επόμενο διάστημα».

The club can confirm goalkeeper Dan Barden has been diagnosed with testicular cancer.



After the initial diagnosis, Barden has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.#NCFC