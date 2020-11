Τέσσερις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης μπαίνει σε ριάλιτι έναντι 330.000 ευρώ

Η προετοιμασία του Μο Φάρα ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο θα… πάει λίγο πίσω. Ο βρετανός Ολυμπιονίκης αποφάσισε να μπει σε ριάλιρι.

Ο Μο Φάρα σταματά προσωρινά τις προπονήσεις του, αφού θα πάρει μέρος σε μια νέα έκδοση του βρετανικού ριάλιτι σόου με την ονομασία «I’m a Celebrity… Get Me Out from Here», όπως ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ITV.

Ο Βρετανός «χρυσός» Ολυμπιονίκης συμφώνησε να είναι μεταξύ των δέκα άλλων γνωστών προσωπικοτήτων του σόου, έναντι ποσού που εκτιμάται σε 300.000 λίρες (330.000 ευρώ).

Μία από τις… αντιπάλους του Φάρα στο ριάλιτι που ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου- θα είναι ο «χρυσή» Παραολυμπιονίκης του 2016 στον ακοντισμό, Χόλι Άρνολντ.

Το ριάλιτι του ITV θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο Γκέριτς στην Ουαλία και όχι στη ζούγκλα της Αυστραλίας -ως συνήθως- λόγω περιορισμών που επιβάλλονται από τον κορονοϊό.

Ο 37χρονος δρομέας, ο οποίος είναι σομαλικής καταγωγής και στοχεύει στο χρυσό μετάλλιο στον αγώνα των 10.000μ στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, δήλωσε ότι ελπίζει να δείξει στο βρετανικό κοινό μια άλλη πλευρά του εαυτού του. Ο Μο Φάρα μετρά τέσσερα χρυσά μετάλλια σε 5 και 10χλμ στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και του Ρίο.