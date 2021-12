Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Στίβεν Τζέραρντ, όπως ενημέρωσε επίσημα η Άστον Βίλα.

Ο 41χρονος προπονητής δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του στα επόμενα δυο παιχνίδια, κόντρα στην Τσέλσι και στη Λιντς.

Όπως προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο Στίβεν Τζέραρντ τέθηκε σε απομόνωση.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.