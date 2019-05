Οι μέρες περνούν και τα playoffs της Basket League δεν ξεκινούν. Άπαντες περιμένουν να μάθουν πότε θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, με τους παίκτες να είναι σε αναμμένα κάρβουνα.

Ο Τζόρνταν Θίοντορ έχει, μάλιστα, έναν επιπλέον λόγο να ανησυχεί, καθώς έχει προγραμματίσει για τα μέσα Ιουλίου τον γάμο του με Τουρκάλα μπασκετμπολίστρια.

«Χρειάζομαι μια απάντηση για τα playoffs σήμερα! Ο γάμος μου είναι στις 17 Ιουλίου και με καθυστερείτε», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ στο Twitter. Λογικά θα προλάβει ο Θίοντορ…

We need an answer about the playoffs today! My wedding is July 17! Y’all holding me up!

— Jordan Theodore (@J__Theo25) May 15, 2019