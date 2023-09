Η Μάντι Κιούζακ πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 27 ετών και έχει βυθίσει στο πένθος το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία, καθώς ήταν βασικός στέλεχος της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο θάνατος της Κιούζακ έχει “παγώσει” τη Σέφλιντ Γιουνάιτεντ, που έκανε γνωστό το γεγονός με μία ανάρτηση στα social media, αλλά έχει δημιουργήσει και απορίες στα βρετανικά ΜΜΕ. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και φαίνεται να επικρατεί μυστήριο γύρω από τον τρόπο που έχασε τη ζωή της, με φήμες για αυτοκτονία.

«Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι συντετριμμένη που ανακοινώνει τα θλιβερά νέα για τον θάνατο της Μάντι Κιούζακ. Η Μάντι, παίκτρια της γυναικείας ομάδας από το 2019 και στέλεχος μάρκετινγκ, πέθανε την Τετάρτη. Επιπλέον, ήταν μια πολύτιμη συνάδελφος στα γραφεία».

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time. pic.twitter.com/49iTkBGgOA