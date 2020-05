Στο πένθος έχει βυθιστεί η ομάδα της Ρόμα εξαιτίας του ξαφνικού θανάτου του πρώην παίκτη της ομάδας -και ποδοσφαιρικό προϊόν των ακαδημιών της- Τζόσεφ Μπουάς, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Τη θλίψη σκόρπισε στη Ρόμα, αλλά και στο χώρο του ποδοσφαίρου γενικότερα η είδηση του θανάτου, του 21χρονου ποδοσφαιριστή Τζόσεφ Μπούας.

Ο νεαρός παίκτης, που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ρόμα, ενώ από τον περασμένο Ιανουάριο αγωνιζόταν στην στη δεύτερη κατηγορία του ρουμανικού πρωταθλήματος, με την φανέλα της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. υπέστη έμφραγμα το βράδυ της Κυριακής (24/5).

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή και προκάλεσε τη θλίψη στην οικογένειά του, αλλά και στην ομάδα που τον ανέδειξε, καθώς η Ρόμα έστειλε τα συλλυπητήριά της με ανάρτησή της στο Twitter.

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o