Θρήνος στην Αγγλία για τον θάνατο του Κόλιν Μπελ

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Αγγλίας, Κόλιν Μπελ, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Μπελ έπαιξε για 13 χρόνια στους «πολίτες», μετρώντας 492 συμμετοχές και σημειώνοντας 152 γκολ. Με τη Μάντεστερ Σίτι ο Μπελ κατάκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Λιγκ Καπ, δύο Σούπερ Καπ κι ένα Κύπελλο Κυπελλούχων. Η καριέρα του τελείωσε το 1975, σε ηλικία μόλις 29 ετών, μετά από σύγκρουση με τον Σκωτσέζο Μάρτιν Μπιούχαν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την είδηση του θανάτου του έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι, με ένα tweet. Όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος, ο θάνατός του προκλήθηκε από «μια σύντομη ασθένεια».

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.



