Θρήνος στην Ιταλία: Νεκρός ο αρχηγός της Φιορεντίνα

«Πάγωσε» την Ιταλία η είδηση πως ο αρχηγός της Φιορεντίνα Νταβίντε Αστόρι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών! Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το πρωί της Κυριακής (04.03.2018).

Ο Αστόρι, αρχηγός των «βιόλα», ήταν στην αποστολή της ομάδας του για το παιχνίδι με την Ουντινέζε. Οι «βιόλα» επρόκειτο να αντιμετωπίσουν σήμερα στο «Φρίουλι» την ομάδα του Ούντινε. Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αρχηγού της Φιορεντίνα όμως το παιχνίδι αναβλήθηκε. Όπως αναβλήθηκε και το ματς της Τζένοα – Κάλιαρι, που ήταν προγραμματισμένο για τις 13:30. Και στη συνέχεια αποφασίστηκε, σε ένδειξη πένθους, να μη γίνει κανένας από τους αγώνες της Serie Α που ήταν προγραμματισμένος την Κυριακή και να αναβληθεί όλη η αγωνιστική.

Ο Νταβίντε Αστόρι είχε γεννηθεί στις 7 Ιανουαρίου του 1987. Αγωνιζόταν στη Φιορεντίνα από το 2016. Ήταν 14 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.

«Η Φιορεντίνα είναι βαθιά κλονισμένη και στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι ο αρχηγός της Νταβίντε Αστόρι απεβίωσε. Για αυτή την άσχημη και λεπτή υπόθεση, και κυρίως από σεβασμό για την οικογένεια του, κάνουμε έκκληση στην ευαισθησία των ΜΜΕ«, αναφέρει η ανακοίνωση των «βιόλα».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος αρχηγός της ομάδας της Φλωρεντίας πέθανε στον ύπνο του από ανακοπή καρδιάς.

Ο Αστόρι βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε η αποστολή της Φιορεντίνα.

Τραγική ειρωνία: πριν από δυο εβδομάδες, ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός είχε γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Πριν λίγο καιρό εξάλλου είχε συμφωνήσει με τους «βιόλα» να ανανεώσει τη συνεργασία του.

Η είδηση του θανάτου του αρχηγού της Φιορεντίνα άρχισε να γίνεται γνωστή λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα Τζένοα – Κάλιαρι. Ενός αγώνα που αναβλήθηκε μετά το τραγικό νέο.

Όταν στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε η φωτογραφία του και ανακοινώθηκε ο θάνατός του, κάποιοι από τους παίκτες δεν άντεξαν και «λύγισαν». Και στις εξέδρες, ο κόσμος «πάγωσε».

Ο Νταβίντε Αστόρι είχε ξεκινήσει τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα από τη Μίλαν. Και η ομάδα του Μιλάνου ήταν από τις πρώτες που τον αποχαιρέτισαν. Όλη η ποδοσφαιρική Ιταλία είναι συγκλονισμένη από την είδηση του θανάτου του.

«Ένας άνδρας που αγαπούσε το ποδόσφαιρο και μεγάλωσε μαζί μας. Στη Μίλαν είμαστε σοκαρισμένοι από το θάνατο του Νταβίντε Αστόρι. Με μεγάλη λύπη, εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, τους οικείους του και τη Φιορεντίνα», αναφέρει η ανακοίνωση της Μίλαν.

A man who loved football and who grew up as footballer with us. #ACMilan are shocked by the passing of Davide #Astori. It is with great sadness that we offer our deepest condolences to his family and closed ones and to ACF Fiorentina

— AC Milan (@acmilan) March 4, 2018