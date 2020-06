Ο “θρύλος” της ομάδας των Ουάσινγκτον Μπούλετς (νυν Γουίζαρντς), Γουές Άνσελντ, πέθανε σήμερα (2/6) σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλο το ΝΒΑ.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε σήμερα (2/6) ο Γουές Άνσελντ. Η οικογένεια του Hall of Famer του ΝΒΑ γνωστοποίησε ότι ο Άνσελντ αντιμετώπιζε χρόνια τώρα προβλήματα υγείας, ενώ τελευταία είχε ταλαιπωρηθεί από πνευμονία.

Ο πέντε φορές All Star υπηρέτησε 13 χρόνια τους Ουάσινγκτον Μπούλετς (σ.σ. από το 1968 έως το 1981), ενώ είχε αναδειχθεί MVP των τελικών του 1978, όταν και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του μοναδικού πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Ο Άνσελντ είχε αναδειχθεί rookie και MVP της σεζόν 1968-69, επίτευγμα το οποίο μόνο ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν είχε πετύχει. Το διάστημα 1987-1994 είχε διατελέσει προπονητής των Ουάσινγκτον Μπούλετς, με ρεκόρ 202-345.

Statement from the family of Wes Unseld.



Rest easy, Wes ♥️ pic.twitter.com/NwEtuofgG9