Δράστης ακόμη ενός επεισοδίου ρατσιστικής συμπεριφοράς ήταν ο Ισπανός αμυντικός της Μαρσέιγ, Αλβάρο Γκονσάλες, ο οποίος κατά την διάρκεια του εκτός έδρας ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν, αντιμετώπισε τον Νεϊμάρ ως «μαϊμού».

Η αντίδραση του Βραζιλιάνου άσου ήταν άμεση, καθώς καταδίκασε αυτήν την ρατσιστική πράξη «ζωντανά» κατά την διάρκεια του αγώνα και μετά στο Twitter. Μία ενέργεια, την οποία αρνήθηκε ο Γκονσάλες.

Σύμφωνα με μεμονωμένες εικόνες που μεταδόθηκαν από το κανάλι Téléfoot, ο Νεϊμάρ παραπονέθηκε λίγο μετά την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στον διαιτητή, επαναλαμβάνοντας στα ισπανικά την φράση «οχι στον ρατσισμό», υποδεικνύοντας ως δράστη τον Ισπανό αμυντικό της Μαρσέιγ.

Στο τέλος του αγώνα, που έληξε με νίκη 1-0 των Μασσαλών, ο διάσημος Βραζιλιάνος ήταν ένας από τους πέντε παίκτες που αποβλήθηκαν από τον διαιτητή, επειδή σε έναν έντονο διαπληκτισμό που κράτησε περίπου τρία λεπτά ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, χτύπησε τον Γκονσάλες στο κεφάλι.

Neymar has unleashed via social media, accusing Alvaro Gonzalez of calling him ‘a monkey son of a bitch’ 🤬🤬🤬#Neymar pic.twitter.com/Owkq9xhcZp