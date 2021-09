Η Μαρία Σάκκαρη “μεγαλώνει” το όνομα της στο US Open -και στο χώρο του γυναικείου τένις- και το αμερικανικό Grand Slam δεν θα μπορούσε παρά να… υποκλιθεί στην Σπαρτιάτισσα αθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μια τεράστια νίκη κόντρα στο Νο. 7 της παγκόσμιας κατάταξης, Μπιάνκα Αντρεέσκου και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του US Open!

Η συγκλονιστική της αναμέτρηση με την Αντρεέσκου ήταν μέχρι… μέχρι τελικής πτώσης, είχε διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά και ολοκληρώθηκε στις 02:15 τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη.

Όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές μέσω των social media του US Open, την στιγμή μάλιστα που το ρολόι έδειχνε 1:40 το βράδυ στη Νέα Υόρκη: “Είναι επίσημο πως βλέπουμε το παιχνίδι σε μονό γυναικών που τράβηξε περισσότερο στην ιστορία του US Open”.

We are officially witnessing the latest women’s singles match in #USOpen history. ⏰