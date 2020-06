Η Λίβερπουλ δίνει απόψε (24/6) τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα, μετά την επανέναρξη της Premier League, και οι κερκίδες του Άνφιλντ μπορεί να μην έχουν φιλάθλους αλλά θα έχουν χρώμα και πνοή.

Ένα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό video αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς της Λίβερπουλ στα social media, όπου απεικονίζονται οι προσπάθειες των ανθρώπων της ομάδας να στολίσουν το Άνφιντ και να του δώσουν κάτι από τη… μαγεία που έχει όταν γεμίζει με φιλάθλους.

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει απόψε (24/6, 22:15) την Κρίσταλ Πάλας, για την 31η αγωνιστική της Premier League, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Incredible. Unique. Scouse.



Thanks to @SpionKop1906, @soccrinthecity and everyone who has helped 🙌



Tonight, the Kop’s spirit lives on ✊ pic.twitter.com/wz97kB6aWl