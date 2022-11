Ο Ζεράρ Πικέ πάτησε για τελευταία φορά τον αγωνιστικό χώρο του Καμπ Νόου ως ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα. Ο Καταλανός αμυντικός κρέμασε τα παπούτσια του στο εντός έδρας παιχνίδι των Καταλανών με την Αλμερία.

Ο Ζεράρ Πικέ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής έπειτα από τα 84 λεπτά που αγωνίστηκε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αλμερία.

Ο Καταλανός στόπερ έγινε αλλαγή στο 84ο λεπτό και αποθεώθηκε από 92.000 θεατές στο “Καμπ Νόου”. Φανερά συγκινημένος κάθισε στον πάγκο, αφού πρώτα χαιρέτησε τον κόσμο και αγκάλιασε τον προπονητή του και πρώην συμπαίκτη του, Τσάβι.

Piqué is in tears as he receives a standing ovation from the fans at the Camp Nou, while leaving the pitch.



