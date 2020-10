Το αυτογκόλ του… αιώνα σε ματς του Europa League (video)

Ένα από τα πιο κωμικά αυτογκόλ της ιστορίας του ποδοσφαίρου πέτυχε η Κοπεγχάγη στο ματς με τη Ριέκα για τα Play Offs του Europa League.

Η Ριέκα άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κοπεγχάγη εκτός έδρας, με τον Άντριαν Άνκερσεν να σημειώνει αυτογκόλ βγαλμένο από λάθος σε… βιντεοπαιχνίδι. Στο 20ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Αντριγιάσεβιτς, και δύο παίκτες της Κοπεγχάγης συγκρούστηκαν στην προσπάθεια τους να τον ανακόψουν. Εκείνος εκμεταλλεύτηκε την πρώτη γκάφα, κρέμασε τον τερματοφύλακα, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα, αφού χτύπησε πάνω στον επερχόμενο Άνκερσεν που δεν… έκοψε ταχύτητα και το πλήρωσε.





Franko Andrijašević 🇭🇷 hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!



Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f