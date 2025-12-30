Το Copa Africa του Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Πόσο θα αργήσει ο Μαροκινός να επιστρέψει στον Ολυμπιακό

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, με τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού να πραγματοποιεί μεγαλειώδεις εμφανίσεις με το Μαρόκο στο Copa Africa

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο 3-0 του Μαρόκου επί της Ζάμπια και κέρδισε το βραβείο του Man of the Match. Ο 32χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πρώτους σκόρερ του Copa Africa, έχοντας σημειώσει μέχρι στιγμής 3 τέρματα, όσα έχει και ο συμπαίκτης του στο Μαρόκο, Μπραχίμ Ντίαζ, αλλά και ο Αλγερινός Ριγιάντ Μαχρέζ.

Το Μαρόκο τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του και θα αγωνιστεί την ερχόμενη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, για τους «16» απέναντι σε μια εκ των Τανζανίας, Ουγκάντας, Σουδάν και Μπουρκίνα Φάσο, που διεκδικούν την τρίτη θέση στον τρίτο και πέμπτο όμιλο.

Οι Μαροκινοί είναι το απόλυτο φαβορί για να προκριθούν στα προημιτελικά , που θα γίνουν στις 9 Ιανουαρίου, όπου φαβορί για αντίπαλός τους είναι η Νότια Αφρική.

Αν φτάσει στα ημιτελικά, πράγμα πολύ πιθανό, το Μαρόκο θα παίξει στις 14 Ιανουαρίου με πιθανότερο αντίπαλο την Αίγυπτο ή το Μάλι.

Ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 17 και μεγάλος τελικός για τις 18 Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετικά πιθανό να στερηθεί τις υπηρεσίες του Ελ Κααμπί μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, με τον Μαροκινό να χάνει το Super Cup αλλά και τα παιχνίδια με Ατρόμητο στο Περιστέρι και Αστέρα στην Τρίπολη για το πρωτάθλημα, ενώ οριακά προλαβαίνει τον κρίσμο αγώνα με τη Λεβερκούζεν για το Champions League στις 20 Ιανουαρίου.