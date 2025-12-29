«Μυθικός» Ελ Κααμπί με δύο γκολ και νέο «ψαλιδάκι» στο Ζάμπια – Μαρόκο 0-3

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού συνεχίζει τα… όργια στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην επιβλητική νίκη του Μαρόκου με 3-0 κόντρα στη Ζάμπια.

Συνεχίζοντας χωρίς σταματημό από την παρουσία του στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπίο “πυροβολεί” κατά ριμπάς και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, οδηγώντας το Μαρόκο στη νίκη επί της Ζάμπια, αλλά και στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Μαροκινός επιθετικός ξεκίνησε βασικός στο ματς και άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, με υπέροχη κεφαλιά από κοντά, για να βάλει λίγο αργότερα και το… κερασάκι, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο για την ομάδα του, με ένα νέο εντυπωσιακό “ψαλιδάκι” στο 50 λεπτό της αναμέτρησης.

Μετά τo γκολ της χρονιάς κόντρα στις Κομόρες, ο Ελ Κααμπί σκόραρε με παρόμοιο τρόπο και κόντρα στη Ζάμπια, φθάνοντας τα 19 γκολ με την εθνική του ομάδα, της οποίας είναι πλέον ο 5ος σκόρερ όλων των εποχών.