Euro 2020 και όχι 2021 θα συνεχίσει να λέγεται η διοργάνωση που θα διεξαχθεί τελικά το επόμενο καλοκαίρι, μετά την αναβολή λόγω του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Όπως έγινε γνωστό από την περασμένη Τρίτη (17/3) το Euro, που ήταν προγραμματισμένο γι’αυτό το καλοκαίρι θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021 λόγω του κορονοϊού, αλλά σύμφωνα με την UEFA παραμένει διοργάνωση του 2020.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June – 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9