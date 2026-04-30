Το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ στους οπαδούς για το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι: «Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι»

O μπασκετικός ΠΑΟΚ πάλεψε μέσα στην Ισπανία, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στον τρίτο του ευρωπαϊκό τίτλο. Ο “δικέφαλος του Βορρά” δεν μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά των 6 πόντων που είχε επικρατήσει μέσα στην Πυλαία, ηττήθηκε στην έδρα της Μπιλμπάο με 89-74 και δεν μπόρεσε να σηκώσει το Europe Cup, χάνοντας για δεύτερη σερί σεζόν από τη συγκεκριμένη ομάδα.

Με ένα μήνυμά της στα social media, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον κόσμο της, για την υποστήριξη που έδωσε σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι στο Europe Cup. Θυμίζουμε ότι στον δεύτερο τελικό, στην “Bilbao Arena” βρέθηκαν περίπου 600 φίλοι της ομάδας.

“Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που όλοι θα θέλαμε. Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και σας ευχαριστούμε πολύ! Συνεχίζουμε μαζί”, ανέφερε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ευρωπαϊκή πορεία του #PAOK δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που όλοι θα θέλαμε. Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και σας ευχαριστούμε πολύ!

Συνεχίζουμε μαζί pic.twitter.com/OEmsnhrpc7 — PAOK BC (@PAOKbasketball) April 29, 2026

Οι Θεσσαλονικείς συνόδευσαν το συγκεκριμένο μήνυμα με μια φωτογραφία από την έδρα των φίλων του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπιλμπάο, στην οποία φαίνεται και το μεγάλο πανό που σήκωσαν, για να τιμήσουν τους 7 αδικοχαμένους φίλους της ομάδας, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.