Το γήπεδο της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι το Νο1 σε προσέλευση στη Euroleague τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό οι πάντες.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα, η διάσημη Ζαλγκίριος Αρένα “ανοίγει” φέτος το καλοκαίρι για όλους, καθώς δίνεται η δυνατότητα να αγωνιστεί όποιος θέλει εκεί με τους φίλους του, σε μία απόλυτα προσιτή τιμή.

Πιο συγκεκριμένα, τα “πακέτα” περιλαμβάνουν αγώνα μιας ώρας με pregame στα αποδυτήρια, για μόλις 60 ευρώ τις πρωϊνές ώρες και 120 ευρώ τις απογευματινές ώρες. Προφανώς πρόκειται για μία απόφαση της Ζαλγκίρις στην προσπάθειά της να καλύψει μέρος από τη… χασούρα που έφερε η διακοπή της Euroleague.

