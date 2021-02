Το μήνυμα της Άρσεναλ για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό

Η Άρσεναλ έστειλε το δικό της μήνυμα για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό στους “16” του Europa League.

Η αγγλική ομάδα αγωνίστηκε χθες (25/2) ως τυπικά γηπεδούχος στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Μπενφίκα κι ετοιμάζεται να επιστρέψει και πάλι στο Φάληρο.

Η πρώτη αναμέτρηση αναμένεται να γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού στις 11 του Μαρτίου, με τον επαναληπτικό να είναι προγραμματισμένος για τις 18 Μαρτίου.

Η Άρσεναλ λίγη ώρα μετά την κλήρωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα λέμε ξανά σύντομα, Αθήνα»

See you again soon, Athens… 😅#UEL https://t.co/pMjzICBlNi