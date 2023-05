Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Κόσοβο, μετά τη νίκη του στο Roland Garros.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Κόσοβο με τις σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Σέρβους και Αλβανόφωνους μετά τις δημοτικές εκλογές, τονίζοντας πως το Κόσοβο αποτελεί την καρδιά της Σερβίας.

«Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», ήταν το μήνυμα του Σέρβου τενίστα, μετά τη νίκη του στον πρώτου αγώνα στο Roland Garros.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.



