Το μήνυμα του Οζίλ κατά της τρομοκρατίας – “Δεν έχει θέση στο Ισλάμ”

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει τις αποτρόπαιες ισλαμιστικές επιθέσεις στη Γαλλία. Ο Μεσούτ Οζίλ όμως στέλνει το δικό του μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ του Ισλάμ!

Ο… κύκλος του αίματος άνοιξε και πάλι στην Γαλλία, μετά και τις τελευταίες αποτρόπαιες ισλαμιστικές επιθέσεις στη Νίκαια. Ευρωπαϊκοί θεσμοί και κυβερνήσεις στέλνουν μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι σε πράξεις θρησκευτικού φανατισμού, την ώρα που ο Εμάνουελ Μακρόν τόνιζε πως “Η Γαλλία δέχεται επίθεση” και “συγκρούεται” με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΟΗΕ σε Γαλλία και Τουρκία: Δείξτε σεβασμό σε όλες τις θρησκείες

Την ίδια όμως στιγμή, υπάρχουν και οι “φωνές” που προσπαθούν να σβήσουν τη… φωτιά που έχει ανάψει και θέλουν να διαχωρίσουν τη θρησκεία από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, καταπολεμώντας την ισλαμοφοβία και την στοχοποίηση μουσουλμάνων.

Ο πασίγνωστος ποδοσφαιριστής, Μεζούτ Οζίλ (που είναι και κουμπάρος με τον Ερντογάν), πήρε θέση λέγοντας πως η δολοφονία αθώων ανθρώπων δεν έχει καμία θέση στο Ισλάμ!

Terrorism has no place in Islam ❌❌❌ pic.twitter.com/Vclh5VVSwl