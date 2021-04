Οι Texas Rangers άνοιξαν όλες τις θύρες του «Globe Life Field», στον εναρκτήριο τους αγώνα κόντρα στους Toronto Blue Jays για το πρωτάθλημα μπέισμπολ (MLB) και είδαν το γήπεδο να… φουλάρει.

Για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2020 και το ξεκίνημα της πανδημίας του κορονοϊού, οι εξέδρες γέμισαν σε ένα γήπεδο. Οι Rangers ανακοίνωσαν την πώληση 38.238 εισιτηρίων, αριθμός που είναι ελαφρώς χαμηλότερος από την μέγιστη χωρητικότητα του «Globe Life Field» (40.000 θέσεων).

Παρά τις οδηγίες που υπήρξαν από τη διοίκηση των γηπεδούχων, η πλειοψηφία των οπαδών δεν φορούσε μάσκα. Τον περασμένο μήνα ο Κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, τερμάτισε την εντολή για υποχρεωτική μάσκα.

It’s the Texas Rangers home opener — the stadium in Arlington is the only one that is opened to full capacity in all of baseball.



Rangers officials said fans are required to wear masks inside the stadium 👀



(AP/Jeffrey McWhorter) pic.twitter.com/9gpMJ6sMX2