Το πρώτο μήνυμα του Μπάμπα μετά τον τραυματισμό του στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, ευχαριστώ τον Βαγιαννίδη που με πρόσεξε στο νοσοκομείο»

Ο Ραχμάν Μπάμπα είναι καλά και έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την περιπέτεια υγείας που είχε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ραχμάν Μπάμπα διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη Λεωφόρο, πέφτοντας στο έδαφος και χάνοντας για λίγο τις αισθήσεις του.

Ο Γκανέζος μπακ ευχαρίστησε τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά για τα μηνύματα στήριξης, καθώς και τον Γιώργο Βαγιαννίδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος συγκρούστηκε μαζί του στη φάση του τραυματισμού.

Hello, just wanted to thank everyone for their concern and well wishes in the last 12 or so hours. Thankfully I’m recovering well and scans have shown no major damage.



I’d like to also say a big thank you to Georgios Vagiannidis for personally checking in on me at the… pic.twitter.com/rrHLVqESNM