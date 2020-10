Το συγκινητικό μήνυμα του Γκασόλ – “Αυτό είναι για σένα Κόμπι… αδελφέ μου”

Ο Πάου Γκασόλ δεν ξέχασε τον Κόμπι Μπράιαντ, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Λέικερς.

Ο Ισπανός σέντερ έγραψε: «Αυτό είναι για σένα αδελφέ μου, για την Τζιάνα, την Βανέσα, την Ναταλία, την Μπριάνα, την Κάπρι. Συγχαρητήρια στους Λέικερς , την Τζένι Μπας και σε όλη την… οικογένεια των Λέικερς για την κατάκτηση του 17ου πρωταθλήματος».

Pau Gasol congratulates the Los Angeles Lakers for winning ring No. 17, saying this one is for Kobe. pic.twitter.com/3s45w0MdhK