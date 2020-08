Η κόντρα της Νάπολι με την Μπαρτσελόνα στο Champions League δημιούργησε ντόρο γύρω από το όνομα του Κώστα Μανωλά για ένα περιστατικό με τον Λέο Μέσι.

Ο Έλληνας αμυντικός της Νάπολι κατηγορήθηκε ότι έκανε… έξαλλο τον Μέσι, με αποτέλεσμα αυτός να μην του δώσει το χέρι στο τέλος του αγώνα. Μία φωτογραφία μάλιστα έδειχνε τον Αργεντινό να κάνει σχετική χειρονομία στον Μανωλά, ο οποίος και διέψευσε όμως το γεγονός.

Ο Μανωλάς διαψεύδει το περιστατικό με τον Μέσι – “Να κοιτάτε καλύτερα πριν γράψετε” (pic)

Ένα video λοιπόν που κυκλοφόρησε στα social media, δικαιώνει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή δείχνοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όπου ο Μέσι τα βάζει με τον διαιτητή της αναμέτρησης κι όχι με τον Μανωλά.

Messi refusing to greet the referee three times because he disallowed his goal. He’s so obsessed with his records. Disgraceful ‘good boy’. pic.twitter.com/pSitOj6sdc