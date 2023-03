Μπορεί η Μαρτινίκα να ηττήθηκε εντός έδρας με ανατροπή από την Κόστα Ρίκα (2-1 για το Group B της League A στο πρωτάθλημα Εθνών της CONCACAF), αλλά ο Μικαέλ Μπιρόν κατάφερε να πετύχει ένα συγκλονιστικό γκολ αλά… Ντένις Μπέργκαμπ και λίγο αργότερα να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα!

Χάθηκε το… τόπι στη 1-0 της Μαρτινίκα επί της Κόστα Ρίκα, με τον Μικαέλ Μπιρόν να σκοράρει και να φέρνει στη μνήμη όλων το ιστορικό “άδειασμα” του Ντένις Μπέργκαμπ στον Νίκο Νταμπίζα.

Το συγκεκριμένο γκολ μπήκε στο 18′ του αγώνα, με τον Μπιρόν να αποβάλλεται στο 35′! Η Μαρτινίκα κρατούσε τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά, αλλά η Κόστα Ρίκα έφτασε στην ανατροπή του σκορ, σκοράροντας στο 88′ και στο 90+2.

MICKAEL BIRON. STOP THAT.



Martinique take the shock lead over Costa Rica.pic.twitter.com/wJ2UqyDu3S