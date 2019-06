Τόνι Πάρκερ: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα παρκέ!

Μέσω του “Undefeated”, αλλά και στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Τόνι Πάρκερ επιβεβαίωσε τη φημολογία ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού, σύμφωνα με την οποία πλησίαζε η στιγμή κατά την οποία ο Γάλλος σούπερ σταρ του μπάσκετ θα επισημοποιούσε τη λήξη μίας τρομερής καριέρας, διάρκειας περίπου 20 ετών.

“Δεν μπορώ να είμαι άλλο ο Τόνι Πάρκερ. Αποσύρομαι. Αποφάσισα να μην ξαναπαίξω μπάσκετ. Πολλά με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Αν δεν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και αν δεν μπορώ να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα, δεν θέλω να παίξω άλλο μπάσκετ.

Ήξερα ότι ήρθε η ώρα μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα πίστευα ότι θα ζήσω τέτοιες στιγμές στο ΝΒΑ και στην Εθνική ομάδα”, ανέφερε – μεταξύ άλλων – ο Γάλλος, ο οποίος ακολούθησε το παράδειγμα του καλού του φίλου, Μανού Τζινόμπιλι, με μερικούς μήνες διαφορά.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019