Η Τότεναμ ανακοίνωσε κι επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος και αποτελεί πια παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου.

Οι “πετεινοί” βρίσκονται μάλιστα κοντά στην αντικατάστασή του, αφού βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τον πρώην προπονητή της Γιουβέντους και της Τσέλσι, Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε οικειοθελώς από την Ίντερ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Serie A, λόγω των οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου και αποτελεί ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα της αγοράς. Όσον αφορά τον Νούνου, που είχε αποτελέσει και βοηθό του Ζεσουάλδο Φερέιρα στον Παναθηναϊκό, “τελείωσε” μετά από λίγους μόνο μήνες από την Τότεναμ και ενώ είχε προηγηθεί η εξαιρετική του παρουσία στη Γουλβς.

Tottenham are now pushing to convince Antonio Conte as new manager to replace Nuno. He’s always been top of the list since June where there was no agreement with Spurs board. ⚪️ #THFC



Tottenham director Paratici is working to find an agreement with Conte as priority. pic.twitter.com/PSDrbh754b