Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπούρσασπορ – Ντιγιάρμπεκισπορ της δεύτερης κατηγορίας του τουρκικού ποδοσφαίρου, με πρωταγωνιστές παίκτες και παράγοντες των δύο ομάδων.

Λίγες ημέρες μετά το “λουκέτο” στην τουρκική Superlig, εξαιτίας μίας βιαιοπραγίας του προέδρου της Ανκαραγκιουτσού σε διαιτητή, νέες εικόνες βίας από αγώνα ποδοσφαίρου, κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Οι πανηγυρισμοί για το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων στο Μπούρσασπορ – Ντιγιάρμπεκισπορ, προκάλεσαν ένταση μεταξύ των δύο ομάδων. Παίκτες, προπονητές και παράγοντες συνεπλάκησαν, με άγριο ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο πάντως δεν φαίνεται να οδήγησε σε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

