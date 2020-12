Τραυματίστηκε κι αποχώρησε με καροτσάκι ο Rookie της σεζόν στο NBA (vid, pic)

Ο Τζα Μοράντ “πάγωσε” τους Μέμφις Γκρίζλις στο παιχνίδι με τους Μπρούκλιν Νετς, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με καροτσάκι από το γήπεδο.

Ο Rookie της περασμένης σεζόν του NBA τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και δεν επέτρεψε στην ομάδα του να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς.

Ο ίδιος ο Μοράντ όμως, τους προσέφερε ανακούφιση λίγη ώρα αργότερα, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν έχει υποστεί κάταγμα και πιθανότατα ένα βαρύ διάστρεμμα θα τον κρατήσει εκτός για μερικούς μόνο αγώνες.

X-Rays on Memphis guard Ja Morant’s left ankle reveal no fracture, sources tell ESPN. Team will await results of an MRI as soon as Tuesday.

Ja Morant landed badly on his foot and couldn’t put any weight on it. Was taken off the court in a wheel chair.



Hopefully it’s not serious🙏 pic.twitter.com/GsH4hbj7Rm