Η Αλ Νασρ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκονται στην Τεχεράνη για την αναμέτρηση με την Περσέπολις, στο πλαίσιο των ομίλων του Champions League Ασίας.

Το γεγονός έχει προκαλέσει παροξυσμό στο Ιράν με πλήθος οπαδών να ακολουθούν το λεωφορείο της Αλ Νασρ, αλλά και να κατακλύζουν το ξενοδοχείο που θα παραμείνει η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει μάλιστα από κάθε έλεγχο, με τις τοπικές αρχές να μην επιτρέπουν στους Σαουδάραβες να προπονηθούν βάσει προγράμματος, για να αποφευχθεί πανικός στο γήπεδο.

This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran 😳



(via @AlNassrFC)pic.twitter.com/mhxa8kVDNV