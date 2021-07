Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στους τελικούς του NBA για τρίτη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 47 ολόκληρα χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει πανδαιμόνιο στην πόλη.

Χιλιάδες οπαδοί των “ελαφιών” βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, ενώ υποδοχή… ηρώων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του υπήρξε και στο αεροδρόμιο.

Οι Μιλγούκι Μπακς τους προκάλεσαν μάλιστα μέσα από τα social media να συναντήσουν την ομάδα, ενημερώνοντάς τους για την πτήση της ομάδας από την Ατλάντα.