Οι Μιλγουόκι Μπακς “καθάρισαν” τη σειρά με τους Ατλάντα Χοκς και χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο κι έτσι κατέκτησαν το πρωτάθλημα στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA.

Για πρώτη φορά μετά το 1974, τα “ελάφια” προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA και θα διεκδικήσουν μόλις το δεύτερο τίτλο της ιστορίας τους, με τον “Greek Freak” να σηκώνει ήδη το πρώτο ομαδικό τρόπαιο της καριέρας του στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Χοκς, τους απονεμήθηκε ο τίτλος του πρωταθλητή στην Ανατολή κι ο Έλληνας φόργουορντ σήκωσε το τρόπαιο μαζί με τους συμπαίκτες του, πανηγυρίζοντας την… πρώτη επιτυχία της χρονιάς.

BUCKS ARE GOING TO THE NBA FINALS 🏆🔥



