«Τρέλα» στον Καναδά με τον Τσιτσιπά! Η κίνηση που «κέρδισε» όλους τους Έλληνες – videos

Περήφανη έχει κάνει όλη την Ελλάδα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που γράφει ιστορία για το ελληνικό τένις στο Rogers Cup, όπου βρίσκεται στον τελικό της διοργάνωσης, μετά από ανεπανάληπτες προκρίσεις επί τεσσάρων αλητών του top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Τρέλα» επικρατεί όμως και στον Καναδά, από τους Έλληνες της διασποράς, που προκάλεσαν… πανικό στον ημιτελικό, βοηθώντας σε κάθε σημείο του αγώνα τον Έλληνα τενίστα, σε σημείο μάλιστα που ο διαιτητής χρειάστηκε να τους σταματήσει για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Με το τέλος του ματς όμως, άπαντες ξεσηκώθηκαν στην κερκίδα για να αποθεώσουν τον συμπατριώτη τους, με τον ίδιο τον Τσιτσιπά να στρέφεται αμέσως προς το μέρος του για να… ανταποδώσει. «Εγώ; Όχι, όχι! Εσείς…», φάνηκε να λέει ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του κοινού στη νίκη του σε αυτό το σπουδαίο ματς.

Η κίνηση του Τσιτσιπά προς τους Έλληνες

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες του Καναδά, «σάρωσαν» και τα σχόλια για τον Τσιτσιπά στο social media, με πολλούς από αυτούς να σπεύδουν να το αποθεώσουν και διαδικτυακά, περιγράφοντας σκηνές μέσα από το γήπεδο.

Fourth top 10 win this week. One match point saved.@StefTsitsipas reaches first Masters 1000 final 6-7(4) 6-4 7-6(7) over Kevin Anderson.#RogersCup pic.twitter.com/6nup1mxTgo — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2018