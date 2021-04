Ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον διαιτητή του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Βαγιαδολίδ ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος λίγο έλειψε να χάσει το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Καταλανοί επικράτησαν δύσκολα της Βαγιαδολίδ με γκολ του Ντεμπελέ στο τέλος και μείωσαν την απόσταση τους από την κορυφή στον έναν βαθμό κι ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με την τρίτη της βαθμολογίας, Ρεάλ.

Από το clasico παραλίγο να λείψει ο Μέσι, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης τα… έχωσε στον διαιτητή.

Ο Αργεντινός ισχυρίστηκε πως ήθελε να του βγάλει κάρτα κάτι που θα σήμαινε πως δεν θα αγωνιζόταν κόντρα στους Μαδριλένους.

