Σε μία μοναδική “μονομαχία” ανάμεσα σε Λος Άντζελες Λέικερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι πρώτοι ήταν αυτού που επικράτησαν με 103-100 σε αγώνα play in στο NBA, χάρη σε ένα καλάθι του Λεμπρόν Τζέιμς, που θύμισε… Στεφ Κάρι.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές έδωσαν μία τρομερή “μάχη” σε όλο το ματς, με τους “Πολεμιστές” να έχουν μάλιστα το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι “λιμνάνθρωποι” επανήλθαν στο τέλος και με ένα… σκοτωμένο τρίποντο του “Βασιλιά”, καθάρισαν το ματς.

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg — NBA (@NBA) May 20, 2021

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε triple double στο ματς, με 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Άντονι Ντέιβις είχε 25 πόντους και 12 ριμπάουντ, με παίκτη “κλειδί” τον Καρούσο με 14 πόντους. Για τους ηττημένους, ο Στεφ Κάρι είχε 37 πόντους (6/9 τρίποντα) με 7 ριμπάουντ και βρήκε συμπαραστάτη στον Γουίγκινς με 21 πόντους, αλλά αμφότεροι “κόλλησαν” στις δύο τελευταίες επιθέσεις και δεν κατάφεραν να “απαντήσουν” στον “Βασιλιά”.

Οι Λέικερς εξασφάλισαν έτσι την 7η θέση της Δύσης στα play off και θα κληθούν να αποκλείσουν στην πρώτη φάση τους Φοίνιξ Σανς των Μπούκερ και Πόλ, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία για την 8η θέση στα play off, αντιμετωπίζοντας σε νέο play in παιχνίδι, τους Μέμφις Γκρίζλις.