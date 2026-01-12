Τσάμπι Αλόνσο: Οι 232 ημέρες του στη Ρεάλ Μαδρίτης, η κόντρα με τον Βινίσιους και το φινάλε μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα

Πολλοί πίστεψαν ότι θα μπορέσει να βαδίσει στα χνάρια του Ζινεντίν Ζιντάν… ακόμα και να τον προσπεράσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Η πορεία του Τσάμπι Αλόνσο στους “μερένγκες” όμως ολοκληρώθηκε άδοξα το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου του 2026 με μια απλή ανακοίνωση, μια ημέρα μετά την ήττα της ομάδας από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας (3-2).

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποχώρησε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2025 για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από ένα κακό σερί αποτελεσμάτων, με την ομάδα να παρουσιάσει μέτρια αγωνιστική εικόνα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς αυτόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσάμπι Αλόνσο αφήνει τους 14 φορές πρωταθλητές Ευρώπης στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της La Liga, 4 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, ενώ στην League Phase του Champions League κατατάσσονται έβδομοι, με 4 νίκες στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Παράλληλα, μαζί τους έφτασε μέχρι τους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, λίγο μετά την άφιξή του στην ομάδα.

Στους 34 αγώνες που κάθισε στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τσάμπι Αλόνσο “μέτρησε” 24 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες. Τα γκολ ήταν 72 υπέρ και 38 κατά των “μερένγκες”, που κράτησαν απαραβίαστη την εστία τους 10 φορές.

Real Madrid under Xabi Alonso:



34 matches

24 wins

6 losses

4 draws

72 goals scored

38 goals conceded

10 clean sheets

Second place in La Liga

4 wins out of 6 in Champions League

Spanish Super Cup runner-up

FIFA Club World Cup semis pic.twitter.com/VPk3LDt9Qe ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 12, 2026

Η Ρεάλ που έδειξε “χλομή” στον αγωνιστικό χώρο και ο τελευταίος του αγώνας

Ο Τσάμπι Αλόνσο μεγαλούργησε στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου” ως προπονητής και επέστρεψε στη Μαδρίτη, μετά από την εξαιρετική τριετή παρουσία του στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με τις “ασπιρίνες” σήκωσε ένα ιστορικό νταμπλ και τις οδήγησε σε έναν τελικό Europa League. Η “βασίλισσας” όμως αποδείχθηκε ένα.. καράβι που δεν κουμαντάρεται εύκολα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μακροημέρευσε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μόλις 232 ημέρες μετά την άφιξή στην ομάδα, αποχώρησε λόγω αποτελεσμάτων αλλά και –κυρίως– λόγω της συνολικής εικόνας της ομάδας, αλλά και των σχέσεών του με τους ποδοσφαιριστές.

Τα “αποδυτήρια” της ομάδας, ήταν ίσως το κορυφαίο πρόβλημα για τον Ισπανό προπονητή. Στην αρχή της σεζόν, υπό την καθοδήγησή του, η Ρεάλ νίκησε στους 13 από τους 14 πρώτους αγώνες της. Αλλά το… κλίμα γύρισε απότομα, με τους παίκτες να βγάζουν γκρίνια και να θυμούνται το… χαλαρό κλίμα που υπήρχε στην ομάδα, επί Κάρλο Αντσελότι. Ο Ισπανός δεν είχε πολλούς θαυμαστές!

Μετά την επικράτηση με 2-1 κόντρα στη Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε και της Βαλένθια με 4-0, και στη συνέχεια ξεκίνησε ένας κατήφορος, με τους πάντες να ψάχνουν μια εξήγηση για το τι άρχισε να πηγαίνει λάθος. Η ομάδα δεν θύμισε σε τίποτα την εικόνα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, με το εκπληκτικό κέντρο και την φαντασία μεσοεπιθετικά (η αποχώρηση του Μόντριτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο).

Υπήρξε ένα διάστημα 8 αγώνων, όπου ο Αλόνσο και η ομάδα πανηγύρισαν μόλις δύο νίκες, μια κόντρα στον Ολυμπιακό στο Champions League και μια με τη Μπιλμπάο στο πρωτάθλημα.

Στο διάστημα που ακολούθησε η Ρεάλ Μαδρίτης “γκρεμίστηκε” από την κορυφή της La Liga, έχοντας μάλιστα υποστεί εντός έδρας ήττα σοκ από τη Θέλτα με 2-0 (τα μεγάφωνα στο “Μπερναμπέου” άρχισαν να παίζουν δυνατά στο φινάλε των ματς, για να μην ακούγονται οι αποδοκιμασίες), ενώ έπεσε και στην 7η θέση της League Phase του Champions League, χάνοντας με… κάτω τα χέρια στην έδρα της Λίβερπουλ αλλά και εντός έδρας από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η κόντρα με τον Βινίσιους

Αρκετοί ήταν οι ποδοσφαιριστές των “μερένγκες” δήλωναν δυσαρεστημένοι με την αγωνιστική τακτική του, αλλά και με τη διαχείριση που κάνει στο ρόστερ, αλλά και με το αυστηρό πλαίσιο προπονήσεων της ομάδας.

Η… κορυφή του παγόβουνου, όμως ήταν η συνεργασία του Τσάμπι Αλόνσο με τον Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος έμεινε αρκετές φορές εκτός αρχικού σχήματος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν ολοκκήρωσε το ματς. Πράγμα αδιανόητο για τον εγωισμό του αλλά λογικό για τον Τσάμπι Αλόνσο. Η σύγκρουση ήταν αναμενόμενη και η “έκρηξη” ήρθε στο Clasico με την Μπαρτσελόνα, με τις χειρονομίες του παίκτη και τις ατάκες πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και ότι θα φύγει από την ομάδα.

Το κλαμπ δεν πήρε ξεκάθαρη θέση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να “κλείσει” χωρίς ουσιαστική επίλυση και η σχέση προπονητή–παίκτη να φθαρεί.

• On était 1er en Liga avec plus de 5 points d’avance sur le Fc Barcelone

• On était dans le top 3 de la LDC

• Xabi Alonso était en train d’installer son système



Mais Vinicius Jr a décidé de tout gâché avec ce comportement détestable



Bravo !!!



pic.twitter.com/7hUCJaEV25 (@SeydinaOfficial) January 12, 2026

Όλη αυτή η εσωτερική αμφισβήτηση, η μέτρια -έως και φοβική- εικόνα της Ρεάλ Μαδρίτης σε παιχνίδια, έφεραν το φινάλε του Τσάμπι Αλόνσο, μια ημέρα μετά την ήττα τηw ομάδας στον τελικό του ισπανικού Super Cup.

Σχεδόν πάντα, αυτός που την “πληρώνει” είναι ο προπονητής, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.