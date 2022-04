Η οικογένεια Ρίκετς ανακοίνωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για την εξαγορά της Τσέλσι, μία ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των τελικών προσφορών.

Οι ιδιοκτήτες της ομάδας μπέιζμπολ Σικάγο Καμπς είχαν συστήσει κοινοπραξία με τους Αμερικανούς μεγιστάνες Κεν Γκρίφιν και Νταν Τζίλμπερτ και αποτελούσαν έναν από τους τέσσερις δυνητικούς αγοραστές του αγγλικού συλλόγου, με βάση την αμερικανική τράπεζα “Raine Group”, που επιβλέπει τη διαδικασία.

«Ο Ομιλος Ρίκετς-Γκρίφιν-Τζίλμπερτ αποφάσισε, μετά από προσεκτική εξέταση, να μην υποβάλει τελική προσφορά για την Τσέλσι. Κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης της πρότασης, κατέστη φανερό ότι κάποια ζητήματα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, δεδομένης της ασυνήθιστης δυναμικής της διαδικασίας πώλησης. Τρέφουμε μεγάλο θαυμασμό για την Τσέλσι και τους φιλάθλους της και ευχόμαστε τα καλύτερα στους νέους ιδιοκτήτες» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας Ρίκετς.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, υποψήφιοι αγοραστές των απερχόμενων πρωταθλητών Ευρώπης απομένουν τρία γκρουπ: ένα με επικεφαλής τον συνιδιοκτήτη των Λ.Α. Ντότζερς, Τοντ Μπόιλι, ένα υπό τον πρώην πρόεδρο της Λίβερπουλ, Μάρτιν Μπρότον, και ένα με τον συνιδιοκτήτη των Μπόστον Σέλτικς, Στιβ Παλιούκα.

