H Τσέλσι και η Λίβερπουλ έμειναν στην ισοπαλία με 1-1 στην πρεμιέρα της Premier League, αλλά η απώλεια βαθμών δεν ήταν το μόνο αρνητικό για τους “κόκκινους”.

Ο Μο Σαλάχ φάνηκε να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, όταν αυτός αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή στο 77ο λεπτό του αγώνα, περνώντας στη θέση του τον Έλιοτ.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, που είδε νωρίτερα το VAR να του στερεί ένα γκολ, αποχώρησε με νεύρα από το γήπεδο και έσκισε την ταινία που είχε δεμένη στο χέρι του, πετώντας την στο χορτάρι, κατά την έξοδό του.

Mo Salah visibly unhappy about being substituted. Klopp ignored him. #Mosalah #Liverpool pic.twitter.com/NOx7en34yX

🔥 Mo Salah’s fiery reaction to his substitution during the Chelsea match turned heads!😡Ignoring boss Jurgen Klopp as he left the pitch, it’s clear emotions were running high.⚽ Surprisingly, it’s also the first time Salah hasn’t scored in a Premier League season opener.#CheLiv pic.twitter.com/AzptQrlxH3