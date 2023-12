Ο Κώστας Τσιμίκας έχει υποστεί κάταγμα κλείδας όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αγγλία, με τον αριστερό μπακ-χαφ της Λίβερπουλ να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Κώστας Τσιμίκας ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ισόπαλο ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Άρσεναλ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει υποστεί κάταγμα κλείδας.

Από την αρχή φάνηκε πως ο τραυματισμός του Τσίμι είναι σοβαρός, με τον παίκτη της Λίβερπουλ να αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και αυτό διότι συνήθως ο εκτιμώμενος χρόνος ανάρρωσης από τέτοιους τραυματισμούς είναι τουλάχιστον δυο με τρεις μήνες, κάτι που σημαίνει πως εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια, ο Τσιμίκας δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τους αγώνες των play-off για το Euro 2024.

Εξέλιξη που είναι φυσικά το λιγότερο δυσάρεστη τόσο για τον ποδοσφαιριστή, όσο και για την «γαλανόλευκη».

Kostas Tsimikas hospitalised with collarbone injury after battle with Bukayo Saka. Jurgen Klopp had WIPED OUT, he is unscathed. #LIVARSpic.twitter.com/S4eBjhFJsY